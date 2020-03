Niente panico, ci si dice. Poi la Lombardia è quasi sigillata. C’è contraddizione? Se si reagisce con la pancia, la risposta è sì. Se si reagisce con la testa, è no. E non c’è dubbio che, ora più che mai, bisogna far funzionare la testa: per ascoltare cosa dicono i medici e gli specialisti e per capire cosa decidono di conseguenza le autorità. Le legioni di scienziati senza titoli che sproloquiano ovunque vanno ignorate. Cosa dicono i veri esperti? 1) La COVID-19 in sé non è una malattia grave: molte persone sane hanno preso il virus e non si sono accorte di aver fatto un’influenza diversa; 2) può essere grave e letale per gli anziani e soprattutto per chi ha altre patologie; 3) il virus è molto contagioso: infetta molti e molto rapidamente; 4) questo sovraccarica i sistemi sanitari: troppi...