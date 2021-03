Un pazzo irresponsabile? Un radical-chic ottenebrato dallo snobismo intellettuale? Un luddista nostalgico fuori dalla Storia, dimentico del sistema che lo ha reso ricco e potente? No. O almeno non soltanto. Il signor Bruno Le Maire è un colto cinquantunenne francese che di mestiere fa il ministro dell’Economia e delle Finanze della transalpina République, membro stimato del Governo Macron. Qualche giorno fa nella sua veste ufficiale (quindi, bene ripeterlo, di «ministro dell’Economia e delle Finanze», mica Simone de Beauvoir!) il nostro si è trovato, rivolgendosi ai giovani liceali francesi, a pronunciare senza troppi clamori mediatici (e ci mancherebbe...) un discorso rivoluzionario e spiazzante sulla difficile situazione attuale e sulle prospettive dei cittadini di domani per un nuovo inizio....