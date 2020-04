Adesso è sbarrata anche la strada per andare al porto. Troppi grulli continuavano ad assembrarsi alla foce del Cassarate. Così io e Asia raggiungiamo il battellino facendoci dare un passaggio da un pescatore con la sua barca, mantenendo la distanza sociale: a volte ci regala qualche lavarello in cambio di un paio di bottiglie di «Barbera fatto col mulo». A proposito di vino: se non fosse che abbiamo deciso di non navigare faremmo soldi a palate in questi giorni perché pare che la gente tappata in casa beva di brutto a furia di aperitivi a distanza via House Party, Zoom, Teams, WhatsApp o Skype. È un mondo che piace tanto ad Asia e che ha i suoi lati positivi, ma che può esprimere anche tristezza e abbruttimento. Che c’è di bello a stare davanti a uno schermo con in mano un bicchiere di vino...