Chi e cosa glielo fa ancora fare? A poche settimane dal suo 40. compleanno, Roger Federer è rimasto in campo per più di tre ore e mezzo – senza pubblico – rischiando di farsi prendere a pallettate dal tedesco Dominik Koepfer. Alla una del mattino, al termine della faticaccia, ha risposto con il sorriso alle domande dell’ex tennista francese Marion Bartoli. E dopo una veloce doccia si è presentato in conferenza stampa. «Roger, ma come fai?», ha chiesto la Bartoli. «È il mio amore per il tennis», ha risposto. Una passione che – dopo aver vinto tutto ciò che c’è da vincere – ancora lo spinge a dare battaglia nel cuore della notte parigina.

Ha superato il test più importante da quando è tornato in campo: il fisico ha retto, il ginocchio pure, la motivazione è sempre la stessa. E tra un colpo steccato...