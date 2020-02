Armiamoci di pazienza e facciamo anche un bagno di umiltà. Dovremo convivere con l’epidemia per un certo tempo, che tutti speriamo non debba essere troppo lungo. In questo periodo dovremo adeguare il nostro modo di vivere la quotidianità a quanto di volta in volta le autorità decideranno, d’intesa con gli esperti. E pazienza se ci vien tolta la gioia spensierata dell’ultimo carnevale o l’emozione forte del derby vissuto sugli spalti. Lasciamo sproloquiare tutti coloro che pensano di sapere, meglio dei medici, come si affronta il coronavirus: si trastullino pure nella loro narcisistica e paranoica sicumera. Prima di polemizzare sterilmente, ricordiamoci delle informazioni basilari: il virus può essere contratto se si sta a meno di due metri di distanza da un contagiato per almeno 15 minuti. Capiremo meglio quanto è stato deciso. E nel fine settimana rileggiamoci magari I promessi sposi e la Storia della colonna infame. Alessandro Manzoni è sempre attuale.