Le elezioni cantonali dell’autunno prossimo nel Giura saranno il primo test politico cantonale dal terremoto COVID. I riflettori dei media sono già puntati sul Giura per vedere se il «nulla sarà come prima» tanto conclamato inciderà sulla politica e quali conseguenze avranno (se le avranno) le paure legate alla pandemia e il confinamento sul comportamento elettorale dei cittadini. Ma le elezioni del Parlamento e del Governo giurassiani saranno interessanti anche e soprattutto per un altro motivo. Quel voto sarà infatti il primo test dopo che il Partito democratico cristiano nazionale ha iniziato le grandi manovre volte a togliere la lettera C di cristiano dal suo nome per passare alla formula Alleanza di centro. Sebbene questa operazione riguardi il partito svizzero e i partiti cantonali restino...