Grande potenza fa rima con prepotenza? Negli scorsi anni vi era chi in Occidente tifava per il Paese emergente «Cina» e forse vi è chi continua a farlo anche ai nostri giorni. Come mai? In molti probabilmente vedevano nell’ascesa di Pechino un freno allo strapotere statunitense sullo scacchiere internazionale dopo il crollo e la scomparsa dell’Unione Sovietica. Ma con il passare degli anni e con la spettacolare crescita economica cinese, a Pechino le ambizioni della classe dirigente si sono spinte ben oltre la volontà di offrire alla popolazione crescita e prosperità. I successi sul fronte industriale e commerciale hanno portato nuova linfa al nazionalismo cinese. Oltre al PIL nel recente passato sono cresciute anche le spese militari, e ora la Cina cerca di raggiungere i suoi obiettivi non...