L’Hotel Esplanade a Minusio è una struttura che, esteriormente, conserva il fascino dei tempi antichi. Era lì che Carl Gustav Jung amava passare, quasi ogni anno, un periodo di riposo: godendosi il parco e la vista sul lago Maggiore. E lì incontrava a volte le persone che da tutto il mondo desideravano parlargli, chiedere consigli. Uno di questi era Miguel Serrano, un diplomatico cileno con una grande cultura orientalistica. Serrano scrisse una lettera a Jung nel 1957, chiedendogli un incontro. Jung accettò di vederlo proprio all’Esplanade, il 28 febbraio 1959. Aveva aspettato molto ma ne valeva sempre la pena. Parlarono a lungo, in inglese, in un angolo appartato della hall. E il resoconto di quell’incontro finì poi in un libro che Serrano pubblicò a Londra nel 1966.

Fu un colloquio intenso,...