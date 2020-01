Tra una partita e l’altra i pensieri si accavallano. Pensieri, opinioni, idee: nessuna verità assoluta, che lo sport ne regala poche e si diverte a spazzar via con la furia di un ciclone presunte ed effimere certezze. Riavvolgendo il film della stagione del Lugano la mente non può che tornare a quella incredibile serie di nove sconfitte in undici partite che rischia seriamente di...