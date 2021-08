Finora la pandemia non ha avuto effetti negativi sulla situazione finanziaria delle casse pensioni. A fine giugno, grazie ai buoni rendimenti degli investimenti, il tasso medio di copertura degli istituti senza la garanzia dello Stato è salito al 119,9%, il più alto degli ultimi anni. Solo una minima percentuale degli impegni verso gli assicurati, lo 0,6%, non è coperta interamente. Questo significa che nel complesso le casse dispongono di un consistente cuscinetto per parare il colpo di nuove turbolenze sui mercati dei capitali. Ma c’è anche un rovescio della medaglia, sul quale continua giustamente a richiamare l’attenzione la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale. Complice un’aliquota minima di conversione nel regime obbligatorio troppo alta, ci sono casse che stentano...