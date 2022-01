Per l’attuale inquilino dell’Eliseo, Emmanuel Macron, il 2022 sarà un anno decisivo. Sul campo lo attendono infatti due sfide cruciali: il semestre UE a guida francese, appena iniziato, e le elezioni presidenziali che si terranno il prossimo mese di aprile. Nella peggiore delle ipotesi il più giovane capo dello Stato transalpino potrebbe uscire sconfitto nel voto nazionale e, di conseguenza, dovrebbe anche cedere la guida della presidenza francese dell’Unione europea al suo successore. Ipotesi che non può essere esclusa, considerato che lo scorso 7 dicembre, per la prima volta, un sondaggio sulle presidenziali francesi ha dato Macron perdente. L’indagine demoscopica condotta da Elabe Opinion ha infatti indicato la sconfitta del presidente uscente al ballottaggio e la vittoria della candidata...