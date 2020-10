Ah, maledetti imprevisti. Le certezze sono peggio, ribatterebbe con forza Daniel Pennac. Come no. Prendete Xherdan Shaqiri. Mancava in Nazionale da un’eternità, sportivamente parlando. Il destino e Vladimir Petkovic gli avevano apparecchiato un trittico meraviglioso per riabbracciare compagni, ambiente, vecchie sensazioni, diciamo anche protagonismo. Croazia in amichevole, poi Spagna e Germania in Nations League. Tre nazionali top dopo una stagione, l’ultima, vissuta all’ombra dei giganti. A Liverpool, perennemente mezzo infortunato e chissà cos’altro ancora. Il suo comeback era perfino stato accompagnato da un video celebrativo e intriso di retorica. Della serie il passato è passato, la Svizzera è una questione di cuore e, si sa, al cuore non si comanda. Tutto molto bello. E invece no, nonostante...