Dopo il vergognoso assalto al Campidoglio di Washington di mercoledì scorso, costato la vita a cinque persone, l’unanime condanna delle forze politiche (quella di Trump è arrivata oltre 24 ore dopo i gravissimi fatti) non è bastata a creare un fronte compatto contro l’estremismo

politico. Manca in effetti una visione condivisa sull’origine e le responsabilità di un’azione che ha aperto una crepa spaventosa nel sistema democratico statunitense. Va bene silurare il responsabile della sicurezza a Capitol Hill e arrestare i presunti capi dell’insurrezione, ma ciò non è sufficiente per evitare che in futuro si ripetano episodi analoghi o ancora più gravi.

Nuovi filmati emersi sul drammatico assalto al Congresso da parte dei sostenitori di Trump mostrano scene di violenza inaudita ma anche la temerarietà...