In tempi in cui le nuove tecnologie creano speranze ma al tempo stesso alimentano timori e sospetti, l’applicazione di tracciamento SwissCovid può avere successo solo a una condizione: di avere la fiducia della popolazione. La fiducia è imprescindibile per un progetto basato sull’adesione volontaria e che interessa la tutela della sfera privata. Senza questo requisito, che si conquista solo con l’informazione, la trasparenza e l’affidabilità, anche la migliore invenzione non andrebbe lontano.

Nessuno a Berna si attende, né promette, miracoli. In questa fase di contenimento, il tracciamento di prossimità con i telefonini è solo un complemento del tracciamento tradizionale svolto dai medici cantonali per cercare di bloccare eventuali nuove catene di contagio. Niente di più, niente di meno. Il...