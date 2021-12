Nel settore delle pensioni non c’è mai stata così tanta carne al fuoco. Dopo il primo sì del Nazionale alla riforma della previdenza professionale – un dossier che darà ancora molto filo da torcere – venerdì il Parlamento ha approvato il progetto AVS21, che punta a stabilizzare i conti del primo pilastro fino al 2030. Le misure principali sono la parificazione dell’età pensionabile delle donne a quella degli uomini (con una serie di compensazioni per la generazione di transizione) e l’aumento dell’IVA dall’attuale 7,7% all’8,1%. I sindacati e la sinistra hanno subito confermato il lancio del referendum, che si abbinerà al voto obbligatorio per il ritocco dell’imposta sul valore aggiunto. Ieri l’Unione sindacale svizzera ha annunciato un’iniziativa popolare per destinare all’AVS parte degli...