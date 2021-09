Con la conferenza stampa dell’associazione a sostegno del Polo sportivo e degli eventi (PSE) si è aperta la campagna in vista del voto popolare del 28 novembre. Per Lugano e i luganesi si tratta di una chiamata alle urne storica sia per la portata del progetto, l’impatto territoriale e i milioni in ballo (circa 400) sia per il significato politico per il Municipio e per il Consiglio comunale che a larghissima maggioranza aveva approvato il PSE poco prima delle elezioni dello scorso aprile. Quella maggioranza avrà un riscontro nell’elettorato? Il referendum lanciato dal Movimento per il socialismo ha avuto successo grazie anche all’appoggio contro natura di alcuni notabili liberali proprietari immobiliari che non vedono di buon occhio la concorrenza di nuove edificazioni a Cornaredo. In più...