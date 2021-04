È andata come doveva andare. Al vertice di Bruxelles sull’accordo quadro istituzionale non ci sono stati né ultimatum, né rotture, né svolte risolutive. All’UE interessava innanzitutto capire in quale misura la Confederazione è ancora interessata a stipulare un’intesa. Berna, da parte sua, voleva sondare il terreno e saggiare la disponibilità dell’Unione ad accogliere le sue richieste di modifica del progetto. Entrambe hanno voluto mantenere aperto un canale di discussione dicendosi interessate a trovare una soluzione in nome della via bilaterale. Ma al tempo stesso hanno anche mantenuto le rispettive «linee rosse», certificando la distanza delle posizioni su un testo che, almeno in questa versione, in Svizzera non ha nessuna chance di ottenere una maggioranza. Di là dei convenevoli diplomatici,...