Si chiude così ed è una fine tanto triste quanto logica. Scontata, verrebbe da dire, anche se di certezze in questo periodo ce ne sono purtroppo ben poche. La Lega ha di fatto voluto spegnere la luce in punta di piedi, senza il rischio di creare assurdi precedenti o inutili polemiche. Per una volta – vale la pena sottolinearlo – a prevalere sono stati buonsenso e spirito sportivo. Come se la pandemia di coronavirus in corso avesse fatto capire a tutti che era molto meglio passare ad altro. Di campionato si ricomincerà a parlare quando tutto sarà come prima. Il più presto possibile, ci auguriamo ovviamente tutti.

Per la seconda volta nella storia non ci sarà dunque un campione svizzero. Avrebbe avuto senso nominarle uno a tavolino? Naturalmente no, anche se gli ZSC Lions – con una bella faccia...