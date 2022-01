Un dato cruciale del nostro tempo è la crisi demografica, che è accompagnata da un tendenziale invecchiamento: poiché se abbiamo meno nati, l’età media s’innalza sempre più. In un importante studio di tre demografi (Lundquist, Anderton e Yaukey) si afferma a chiare lettere che «la fertilità a livello globale non è probabilmente mai stata così bassa come oggi ed è difficile che aumenti nel prossimo futuro (...). Più di un terzo di tutte le nazioni, e praticamente tutti i paesi sviluppati, hanno livelli di fertilità inferiori a quelli che permetterebbero di sostituire le popolazioni attuali».

La situazione è dunque particolarmente drammatica in Occidente e oprattutto nel Vecchio Continente. L’Europa largamente intesa, tale includere anche Russia e Turchia, oggi conta circa 740 milioni abitanti...