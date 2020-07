L’invito rivolto recentemente da parecchi negozi ai clienti di pagare possibilmente la spesa con mezzi diversi dai contanti, ad esempio mediante carte di credito, ha riacceso le discussioni sul futuro della moneta cartacea. I suoi svantaggi sono numerosi ed evidenti. Esiste il pericolo delle falsificazioni; per ridurlo gli istituti emittenti devono ricorrere ad accorgimenti che ne aumentano i costi. È esposta al rischio di furti e rapine e quindi va conservata in luoghi particolarmente sicuri e trasportata con molte precauzioni; di nuovo nascono costi. Purtroppo nonostante la prudenza più scrupolosa alcuni assalti a veicoli che la trasferiscono da un luogo a un altro raggiungono lo scopo. A parte la criminalità, chi non è attento rischia di smarrire soldi. Già in passato si era sollevata una...