Le previsioni economiche sono un ramo di attività in cui moltissimi dicono la loro e in cui alla fine la Svizzera va meglio di quanto la gran parte aveva affermato. Si potrebbe dire così, parafrasando in chiave economica il britannico Gary Lineker e la sua famosa battuta del 1990 sul gioco del calcio e sulla Germania che a quell’epoca - e poi ancora per anni – con il pallone qualcosa vinceva sempre. Le nuove previsioni congiunturali rese note ieri dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) confermano la regola fattuale sulla Svizzera, che in campo economico riesce a usufruire meglio di altri delle fasi positive e a limitare i danni più di altri nelle fasi negative, compresa a questo punto quella più recente, causata dalla pandemia.

Ciò non significa naturalmente che non ci siano problemi...