L’Unione europea fatica a perfezionare un piano economico-finanziario contro i danni causati dalla Covid-19. C’è disponibilità a utilizzare il Meccanismo europeo di stabilità senza condizioni extra-pandemia, ma non a introdurre gli eurobond, nemmeno nella variante soft dei coronabond. UE debole, dunque. Perché? Perché l’UE non è uno Stato, ma un insieme di Stati ancora molto sovrani. A discutere e a divergere non è l’Esecutivo dell’UE (la Commissione europea) e non è il Legislativo (il Parlamento di Strasburgo). Sono invece dapprima i capi di Stato e di governo dei 27 Paesi e poi i ministri delle finanze sempre dei 27. L’UE arranca perché le singole sovranità politiche non sono disposte a cedere potere decisionale alle istituzioni dell’UE. Arranca perché i ministri (e i contribuenti) degli...