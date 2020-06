Le sette religiose stanno conoscendo lo stesso destino dei lupi. Dopo essere state considerate come un pericolo da combattere per il bene di tutti, oggi sono difese in nome dei diritti dell’individuo e della “biodiversità spirituale”. Le libertà di coscienza e di credenza sono riconosciute come prerogative inalienabili. Giusto, quindi, tutelare anche i piccoli “branchi” di credenze diverse da quelle che si sono storicamente affermate. Purché rispettino le leggi e non vessino le persone. Pericoli legati ad alcuni (in realtà pochi) gruppi religiosi alternativi continuano ad esistere e vengono regolarmente segnalati: maltrattamenti, truffe economiche, esercizio illegale della medicina... Ma in generale il clima di caccia alle streghe nei loro confronti non c’è più.

