Il razzismo è un’esperienza dolorosa. Non solo per chi lo subisce ma talvolta anche per chi lo esercita. Si può infatti essere razzisti senza averlo deciso, esserlo involontariamente. E scoprirsi razzisti in chi non lo desidera è un’esperienza dolorosa. D’altra parte, nella misura in cui difendiamo il nostro codice identitario, lo difendiamo sempre contro chi non vi corrisponde. E in una forma o nell’altra, prima o poi, ci scopriamo tutti razzisti. Dal razzismo etnico si scivola al razzismo nazionalistico, dal razzismo religioso al razzismo culturale, dal razzismo di censo al razzismo di ceto. Come sfuggire allora alle maglie del razzismo laddove ci si trova a vivere in Medio Oriente da occidentali? Come rivendicare la propria occidentalità senza venir meno al rispetto per l’orientalità? Forse...