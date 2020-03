Triste, irresponsabile, probabilmente illegale. È il comportamento dei Municipi di Lugano e Locarno. L’evoluzione dell’epidemia e le decisioni dei prossimi giorni faranno dimenticare questo brutto scivolone istituzionale: i problemi legati al coronavirus sono ben altri. Ma proprio perché siamo in emergenza, e seria, simili slittamenti di frizione andrebbero evitati. Abbiamo seguito la conferenza stampa di Palazzo Civico: uno spettacolo penoso. È Lugano, non Cadenazzo. Aprire ora un derby istituzionale Comuni/Cantone sulla chiusura/apertura delle scuole è il peggio che un politico con responsabilità esecutive possa fare. Il Governo ha decretato lo stato di necessità: i due sindaci e i loro municipali (ri)leggano bene la legge per sapere cosa ciò comporta. Lo sappiamo: ci sono medici che reputano...