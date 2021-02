In Italia l’ex presidente della BCE Mario Draghi sta facendo i salti mortali per assicurare al Paese un Governo stabile in grado di far fronte alla pandemia e alla grave crisi economica e sociale, ma non tutti i partiti sembrano aver capito la gravità della situazione ed esitano a dare il loro sostegno al premier incaricato. È logico che ogni formazione politica tenda a porre dei paletti all’azione di governo, meno comprensibili invece, visto lo stato d’emergenza, i no ideologici posti da alcuni leader politici.

Ci riferiamo in particolare a quanto sta accadendo in queste ore all’interno del Movimento 5 Stelle, dove l’ala barricadera, vicina alle posizioni di Alessandro Di Battista, spara ad alzo zero su Draghi in quanto gli rimprovera i presunti danni che avrebbe causato al Paese quando era...