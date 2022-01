Il punto è il rosa. O forse no. In Italia è scoppiata la polemica dopo che alcune questure hanno ricevuto una fornitura di mascherine FFP2 (obbligatorie in sempre più situazioni nella vicina Penisola) per gli agenti di polizia. Mascherine di colore rosa. Il sindacato autonomo di polizia (SAP) ha scritto una lettera al capo delle autorità: «Appare chiaro che la rilevanza delle funzioni svolte dalla Polizia di Stato impone all’Amministrazione di preservare il decoro dei propri operatori, evitando che gli stessi siano comandati a svolgere attività istituzionali con dispositivi di protezione di un colore che risulta eccentrico rispetto all’uniforme e rischia di pregiudicare l’immagine dell’Istituzione». Per il sindacato, che scomoda addirittura il latino, i dispositivi di protezione ricevuti sono...