Sarebbe pagante, ma non ci accodiamo alle consuete lamentele di inizio autunno sulle casse malati. I premi vanno a ruota delle spese coperte dall’assicurazione obbligatoria: cure negli ospedali, dal proprio medico, farmaci, esami di laboratorio, cure a domicilio, nelle case per anziani, fisioterapia. Se queste spese aumentano, i premi non possono diminuire. Il dato più aggiornato è del 2019. In Ticino le casse malati hanno finanziato prestazioni nette (già dedotta quindi la partecipazione degli assicurati) per 1 miliardo e 429 milioni di franchi. Noi assicurati abbiamo pagato premi per 1 miliardo e 479 milioni di franchi. I 50 milioni in più non coprono nemmeno le spese amministrative, cioè gli stipendi di impiegati e dirigenti e altri oneri degli assicuratori (mediamente pari al 4,5% dei premi)....