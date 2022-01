Nel 2021 sia a Minusio che a Chiasso, Comuni ticinesi di dimensioni simili, ci sono state 28 nascite. Mentre i decessi a Minusio sono stati 94 e a Chiasso 105. Cifre che quando ci riguardano così da vicino impressionano ancora di più, poiché ci dicono chiaramente quanto stiamo invecchiando.

In Svizzera siamo il Cantone fanalino di coda per quanto riguarda le nascite e in questo assomigliamo tristemente all’Italia, che nel 2021 con 1,17 figli per donna ha il tasso di fecondità più basso d’Europa. Detto in parole povere, quell’uno virgola diciassette significa che in media se ne andranno in due (mamma e papà) e resterà un/a figlio/figlia unico/a o poco più, ma soprattutto significa che una nazione di 60 milioni di abitanti come l’Italia in poco tempo potrebbe quasi dimezzarsi, perdendo decine...