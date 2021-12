Il modello di assicurazione malattia che piace di più agli Svizzeri è quello dei medici di famiglia. Sono quattro milioni a preferirlo. Ma questa nettissima preferenza degli assicurati non corrisponde purtroppo a quella dei medici stessi, che preferiscono esercitare come specialisti piuttosto che come generalisti. A confermare la penuria di medici di famiglia è un’inchiesta recente della Federazione romanda dei consumatori, che lancia l’allarme per il futuro: tutti i dati indicano che nei prossimi anni la carenza andrà acutizzandosi ponendo gravi problemi di sostenibilità al sistema sanitario elvetico. Al medico generalista e di prossimità spetta infatti il ruolo essenziale di diagnosticare la tipologia e la gravità delle patologie sulla base di un quadro clinico approfondito poiché basato...