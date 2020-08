Gli acquisti di titoli da parte delle banche centrali, che vengono estesi a una gamma sempre più vasta di cartevalori, rappresentano uno degli argomenti maggiormente discussi attualmente dai commentatori e dagli operatori dei mercati finanziari.

Finora si poneva l’accento sul fatto che tali acquisti aumentano il volume dei mezzi liquidi in circolazione e quindi dovrebbero facilitare alle aziende l’ottenimento di crediti, favorendo la congiuntura economica. È questa una idea in gran parte illusoria poiché, se esiste pessimismo, la disponibilità di denaro non basta a far crescere consumi e investimenti. Meglio sarebbe creare condizioni migliori per le imprese e i loro dirigenti, sia nel campo della burocrazia, sia nel campo fiscale, ricordando una affermazione fatta da Adam Smith nel diciottesimo...