Parlamentari come nei quiz televisivi, quelli che vedevano i partecipanti chiusi in una sorta di cabina telefonica tutta in vetro, con alle orecchie delle cuffie giganti nere per non percepire rumori esterni (o magari suggerimenti) ma udire unicamente le domande dallo studio. Gabbie simili oggi sono realtà nell’aula parlamentare a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona, dopo che lo scorso mese di settembre protezioni simili erano state installate a Berna, al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati. Il coronavirus è riuscito a ingabbiare i politici come mai nulla e nessuno era riuscito prima? Il Parlamento cantonale ieri è tornato a riunirsi Bellinzona nella sua sede istituzionale. Non accadeva dal 9 marzo, quando il virus stava dilagando e le misure più rigide, come l’indimenticato (e indimenticabile)...