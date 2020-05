Claudio Mésoniat, in un articolo pubblicato l’altro sabato sul quotidiano della concorrenza, ha concluso le sue interessanti riflessioni con questo interrogativo: «Usciremo migliori o peggiori da questa pandemia?» e vi ha risposto con un dipende: «Da come ci stiamo dentro adesso, con gli occhi lealmente aperti sulla realtà oppure con lo sguardo annebbiato dalla paura di dover cambiare, dall’ansia che tutto torni come prima». Ansia è il sentimento che mi è sembrato di poter percepire nelle pubblicazioni pubblicitarie apparse su questo quotidiano la settimana scorsa per opera di «società sportive luganesi» intorno al tema del Polo sportivo e degli eventi. Ma non ansia che tutto torni come prima, piuttosto invece che il progetto del Municipio luganese, non tanto modesto né per dimensioni, né...