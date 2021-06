Oggi, 5 giugno, è la giornata mondiale dell’ambiente: «Se non ci occupiamo delle piante, cosa lasceremo ai nostri figli? Il deserto lunare?», sbotta dopo aver pagato a peso d’oro un maestoso albero prelevato dal centro di Bergamo e destinato a divenire legna per i caminetti. Da noi il suo nome non dice ancora nulla, ma il suo amore per le piante lo ha reso celebre in tutt’Italia. Fiorenzo Capon è un imprenditore veneziano di 70 anni, titolare di un’azienda leader nel campo della lavorazione di paglietta d’acciaio di alta qualità. La sua fama, raccontata da una trasmissione della Rai, non è legata ai suoi successi professionali, bensì al desiderio di salvaguardare l’ambiente.

Da più di dieci anni acquista terreni che sottrae all’agricoltura intensiva e, a sue spese, strappa il granoturco rinsecchito...