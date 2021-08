La carta della trasparenza. Anche noi, come Abel Braga, crediamo corretto farne uso. E, nel valutare l’operato del Lugano, riconoscere con obiettività alcuni meriti. Inutile girarci attorno, dunque: quella del tecnico brasiliano, è una squadra che sembra ancora pervasa dallo spirito di Maurizio Jacobacci. Solidità difensiva, aggressività e ripartenze veloci. Un mix forse non così entusiasmante, ma maledettamente efficace. Oddio, ben venga. Di più: considerando la data sul calendario, è persino logico che le cose stiano in questo modo. Eppure, con la sua personalità Braga avrebbe potuto cambiare le coordinate bianconere senza particolari tentennamenti. Ambire a qualcosa di più. Ma ci piace immaginare che esperienza e intelligenza non facciano rima per caso. E il vecchio Abel, non ha impiegato...