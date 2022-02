Da anni, tutti i media locali e regionali in Svizzera sono in serie difficoltà. Gli introiti pubblicitari, negli ultimi vent’anni, sono crollati. E questo in favore soprattutto delle piattaforme internet internazionali, quali Google e Facebook. In altre parole, i nostri media, si sono indeboliti - molti al punto da sparire - mentre gli altri, quelli globali ed esteri, si sono rafforzati ed ingigantiti. In effetti, dal 2005, sono stati chiusi ben 70 giornali nel nostro Paese. È una tendenza che non va sottovalutata e banalizzata. Anzi, essa può minare la nostra medesima democrazia diretta e federale, fondata anche sull’informazione locale, regionale e pluralista e non tanto su quella, spesso anonima e omogeneizzante della Rete globale. La formazione dell’opinione pubblica e personale, come...