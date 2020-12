Lo scoccare del decimo anniversario dell’inizio della cosiddetta Primavera araba, tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, riporta per un attimo lo sguardo del mondo occidentale sui Paesi arabi al di là del Mediterraneo. L’emergenza coronavirus e la grave crisi economica che la pandemia ha scatenato, accentra, comprensibilmente, tutta la nostra attenzione. Ma val la pena ricordare che gli squilibri sociali, i conflitti armati e le tensioni presenti ancora oggi in diversi Paesi del mondo arabo, col passare degli anni hanno avuto pesanti ripercussioni anche in Europa, con il dilagare del terrorismo islamico. Un analista politico francese ha così riassunto quando accaduto in questi ultimi anni: Primavera araba, autunno islamico, inverno jihadista. Tradotto in parole più comprensibili ciò significa...