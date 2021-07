Al di là del significato identitario e della secolare storia alla base della nostra Festa nazionale, il Primo agosto è certamente un momento per riscoprire la gioia dello stare insieme. La festa vuole commemorare, d’altronde, un antico e ancor valido patto di assistenza e di ascolto reciproco. È dunque l’occasione ideale, quella di domani, per placare le divisioni, forti, che la pandemia sta creando all’interno della nostra società: divisioni che potrebbero sfociare in tensioni sociali distruttive, per esempio tra coloro che si appellano alla libertà di scelta riguardo la somministrazione del vaccino anti- COVID e coloro che privilegiano il senso di responsabilità all’interno di una situazione eccezionale nella sua drammaticità. La spaccatura tra vaccinati e non vaccinati è comunque solo l’ultima...