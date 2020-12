Sembra di vivere in un mondo alla rovescia. E quando quest’apparenza è data per il mondo della giustizia, che dovrebbe essere invece costruito - lo dice la parola - per il verso giusto, si entra nei territori insondabili del paradosso. Parliamo della giustizia ticinese: lunedì prossimo il Gran Consiglio dovrà infatti eleggere il procuratore generale e gli altri venti procuratori pubblici; i mandati decennali scadono il 31 dicembre. Il nuovo periodo di nomina inizierà il 1. gennaio 2021 e scadrà il 31 dicembre 2030.

Perché mondo alla rovescia? La ragione è questa: il sistema giudiziario, a volte accusato di essere molto corporativo, è stato capace di dimostrarsi severamente autocritico dicendo all’autorità di nomina e di alta vigilanza (il Parlamento) che non tutti i procuratori uscenti, per...