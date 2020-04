L’annus horribilis della viticoltura ticinese potrebbe significare per qualche viticoltore una perdita secca della metà degli introiti rispetto all’anno scorso. Ad un taglio del 20% della produzione in vigna (la resa passa da 1 kg a 800 g per metro quadrato), seguirà certamente un declassamento delle uve (e del loro prezzo, che potrebbe scendere fin sotto il franco al chilo) per un altro 30%, mentre è tutt’altro che certo il ritiro dei restanti 500 grammi prodotti alla stessa cifra che veniva corrisposta dai produttori di vino fino all’anno scorso (all’incirca 4 franchi al chilo).

Diciamolo chiaramente: per un settore che si vanta (giustamente) di riscuotere consensi a livello internazionale con la sua produzione di eccellente qualità, questo non è un bel biglietto da visita e se il comparto...