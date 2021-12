Non c’è bisogno di fare troppi sondaggi per riconoscere che in Ticino il nome dell’anno che sta per concludersi è quello di Marco Borradori, molto più dei nomi di politici e specialisti che quasi ogni giorno ci sono entrati in casa per parlare di pandemia e varianti. La sua improvvisa morte l’11 agosto ha messo fine a una carriera politica trentennale unica per popolarità trasversale e capacità di superare qualsiasi bufera nel Governo cantonale come nel Municipio di Lugano. Il volto gentile e istituzionale della Lega aveva appena riconfermato il suo primato e la sindacatura alle elezioni comunali di aprile risoltesi un’altra volta con la disfatta del PLR che dal 2013 sulle rive del Ceresio cerca invano la riscossa. La morte di Borradori (leghista della prima ora, l’ultimo superstite di quella...