Ma chi sei mai, se in vacanza non ci vai? L’allentamento del virus ha scatenato le vacanze. Nel senso proprio della parola, slegare le catene e liberarsi. Si ha un bel dire che si sta bene a casa propria (e come no?) eppure prendere il largo fa parte dell’umana vocazione e dell’umana tentazione. Certo poi ci si sente saggi ripetendo la frase del grande filosofo Pascal, per il quale la maggior parte dei guai dell’umanità risiede nel fatto che gli esseri umani non riescono a stare più di un paio di giorni rinchiusi fra le quattro pareti domestiche. A una cena un po’ snob dopo quel pensiero puoi aggiungere, facendo un figurone, il verso celebre di Orazio, che oltre duemila anni fa aveva già capito tutto: «Cambiano cielo, non la mente, gli uomini che solcano i mari». Come dire che uno resta quel...