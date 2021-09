A fronte di un mercato immobiliare in continua espansione e a una quota dello sfitto che rimane elevata (con il 2,71% di appartamenti sfitti siamo secondi solo a Soletta) in Ticino si registra da anni una certa vitalità rivendicativa da parte dell’Associazione degli inquilini. Quest’ultima si è dimostrata particolarmente attiva nel sollecitare condizioni migliori, quando non a puntare l’indice per denunciare una situazione, a suo dire, malsana nel mercato dell’alloggio e fortemente penalizzante per gli inquilini. L’offensiva è stata rilanciata nel 2018 con l’iniziativa popolare intitolata «No alle pigioni abusive, sì alla trasparenza: per l’introduzione del formulario ufficiale ad inizio locazione» che ha raccolto 7.606 firme e incassato poi un no da parte del Governo e del Parlamento. Il prossimo...