Il Parlamento europeo con una schiacciante maggioranza (400 sì, 248 no e 45 astenuti) ha revocato l’immunità a Carles Puigdemont e ad altri due eurodeputati catalani, Toni Comín e Clara Ponsatí, accusati dalla giustizia spagnola di sedizione e malversazione per l’organizzazione nel 2017 di un referendum sull’indipendenza in Catalogna. L’ex presidente catalano Puigdemont ha commentato la decisione dell’Eurocamera parlando di «un giorno triste per il Parlamento europeo. Noi abbiamo perso la nostra immunità - ha detto in una conferenza stampa - ma il Parlamento ha perso più di questo, e di conseguenza anche la democrazia europea. (...) È un chiaro caso di persecuzione politica».

Una dichiarazione con la quale l’ex leader indipendentista catalano cerca di mistificare la realtà, facendosi passare...