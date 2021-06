La commozione, Angelo Renzetti, l’ha spesso riservata a momenti inusuali. Quasi frivoli, in un contesto ampio come quello sportivo. L’addio di un allenatore al quale era molto affezionato o un periodo ricco di risultati negativi, questi gli elementi che per qualche ragione – di tanto in tanto – hanno toccato i tasti “giusti” nell’animo del patron bianconero, suscitando un’emozione forte. Il peso delle lacrime versate ieri, nella conferenza stampa che ha posto fine alla fallimentare cessione societaria in favore del tandem De Souza-Valbusa, è però sensibilmente diverso. Quasi, oseremmo dire, come paragonare ciottoli e macigni.

Ha sbagliato, il presidente, a fidarsi ciecamente – e senza alcuna garanzia – di personaggi sconosciuti non solo alle nostre latitudini, ma in generale nel mondo del calcio....