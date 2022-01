Vorremmo verdeggiare. Ci piacerebbe sentirci come foglie marzoline piene di clorofilla. E invece, al di là dei mille artifici retorici sull’importanza dell’ambiente, del contatto con la natura, del sentirci parte rispettosa e rispettata del cosmo, noi umani siamo una specie scialacquona e ingorda. Non c’è summit sul clima che non dimostri la nostra ansia di correre e rincorrere mode, tendenze e oggetti. Soprattutto oggetti, che poi magari neppure usiamo. Perché per troppi di noi possedere è meglio che godere. Ed eccoci intruppati nel gregge dei consumatori per abitudine più che per scelta, per noia più che per gioia. Poi ci lamentiamo che le risorse del pianeta scarseggiano.

La transizione verde è di là da venire e stai a capire se davvero è troppo presto per raggiungerla (troppo care le alternative...