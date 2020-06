I tempi della storia sono diventati incredibilmente veloci. C’è voluto circa mezzo secolo (dal 1945 alla fine degli anni Ottanta) perché con il crollo della Russia sovietica e del suo impero nell’Est europeo il principale risultato della Seconda guerra mondiale sul nostro continente apparisse in pratica azzerato. Ma sono bastati appena una ventina d’anni perché sia svanita quella che dopo la fine dell’URSS sembrò l’ormai incontrastata e incontrastabile egemonia planetaria raggiunta dagli Stati Uniti. Infatti, dall’attentato delle Torri gemelle in poi gli Stati Uniti, in parte per loro scelta in parte perché spinti da circostanze oggettive, hanno cominciato un’impressionante ritirata dalla scena mondiale, in particolare dal nostro continente e da quei due scenari geopolitici per noi fondamentali...