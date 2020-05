Nel giorno in cui il Gran Consiglio si riunisce dopo la troppo lunga vacanza è bene riprendere il discorso sui limiti all’esercizio del potere in situazioni di emergenza. Pilastri della democrazia liberale sono la limitazione e la suddivisione del potere: nessun soggetto può esercitarlo in modo assoluto. E non ci si affida al buon senso di chi comanda: il primato è delle leggi, non delle persone. Il presidente del Parlamento cantonale si è giustamente detto sorpreso per la scelta del Consiglio di Stato di prorogare ancora, e per ben un mese, lo stato di necessità. La legislazione è gravemente lacunosa. Consiglio federale e Consiglio di Stato dispongono di competenze estesissime. Lo abbiamo ricordato: il Governo può annullare elezioni, bloccare altre istituzioni, vietare tutto a persone e imprese....