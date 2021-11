Lo scorso anno la Corte di giustizia dell’UE aveva decretato, con grande ritardo, che Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca avevano infranto le leggi UE chiudendo le proprie frontiere ai migranti nel 2015. Un anno, il 2015, in cui l’Europa fu presa d’assalto da oltre un milione di disperati, ma per i tre Paesi dell’Est in questione la solidarietà tra Stati dell’UE sul fronte dei migranti non entrava proprio in considerazione. Ora, sei anni dopo, è Varsavia a trovarsi confrontata con un’ondata di migranti senza precedenti alle proprie frontiere, appositamente creata da Lukashenko per rispondere alle sanzioni decise dall’UE contro Minsk. Ieri il premier polacco Morawiecki ha chiesto un vertice straordinario UE per decidere sanzioni economiche aggiuntive contro la Bielorussia.

All’improvviso Varsavia,...