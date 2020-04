Che confusione. Sarà perché il calcio non è una vera famiglia. O, se lo è, rientra nella categoria di quelle litigiose. Un po’ come quando tutti avanzano pretese davanti al televisore in salotto, avete presente? Ecco. Il discorso ripresa, invece di mettere tutti d’accordo, divide. E fa capire che, perfino nella Svizzera dei compromessi e del veniamoci incontro, ad un discorso costruttivo si preferisce l’egoismo.

Non sorprende, nemmeno per un attimo, che sia la Swiss Football League a spingere per un ritorno in campo. E questo perché la nostra Lega calcistica non è (sempre) l’espressione dei club, come dovrebbe essere e come si vorrebbe. È, in questo contesto, più un’emanazione dell’UEFA e del suo piano visionario, se consideriamo l’emergenza sanitaria, di concludere la stagione. Frattura e frittata...